Abraham, rabbia e paura: caviglia ko, ora gli esami

Il numero 9 ha sfogato tutta la sua frustrazione tirando un pugno contro il sostegno della panchina, poi è rimasto seduto con i compagni fino al fischio finale.

“Di Abraham ho visto solo il sangue sulla caviglia, non camminava bene, non sembrava grave ma di sicuro non sta bene”. Mourinho ha perso Tammy Abraham dopo pochi secondi del secondo tempo per un problema alla caviglia destra, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. L’attaccante inglese ha preso una botta nel corso del primo tempo e già durante l’intervallo sembrava destinato al cambio, poi ha provato a stringere i denti ed è rientrato in campo. Al primo tentativo di scatto, però, ha avvertito dolore e ha chiesto il cambio, tra gli applausi dell’Olimpico. Nelle prossime ore l’inglese farà dei controlli, ma la speranza del tecnico portoghese è di averlo a disposizione per la ripresa del campionato, il 6 gennaio a Milano contro il Milan. Per quella data Mourinho avrà a disposizione anche Pellegrini, assente dalla gara col Torino dello scorso 28 novembre.