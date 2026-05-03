Roma-Fiorentina, le info per i tifosi: cancelli aperti alle 18:45

Domani alle 20.45 la Roma ospita la Fiorentina nel match valido per 35esima giornata di Serie A. Gara cruciale per i giallorossi che sperano ancora in un posto in Champions, ma che, allo stesso tempo, possono superare il Como e prendersi la quinta posizione in solitaria. L'Olimpico sarà come sempre una bolgia e sono attesi 60mila spettatori. I cancelli apriranno alle ore 18:45, come annunciato dal club in una nota con tutte le informazioni utili ai tifosi che domani saranno allo stadio. Ecco il comunicato.