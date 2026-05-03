Domani alle 20.45 la Roma ospita la Fiorentina nel match valido per 35esima giornata di Serie A. Gara cruciale per i giallorossi che sperano ancora in un posto in Champions, ma che, allo stesso tempo, possono superare il Como e prendersi la quinta posizione in solitaria. L'Olimpico sarà come sempre una bolgia e sono attesi 60mila spettatori. I cancelli apriranno alle ore 18:45, come annunciato dal club in una nota con tutte le informazioni utili ai tifosi che domani saranno allo stadio. Ecco il comunicato.
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Roma-Fiorentina, le info per i tifosi: cancelli aperti alle 18:45
"Lunedì 4 maggio alle 20:45 all'Olimpico è in calendario Roma-Fiorentina, giornata numero 35 di Serie A. Si tratta della penultima gara in casa della nostra stagione, un altro appuntamento cruciale per la corsa ad un posto nelle competizioni europee.
Servirà la spinta di tutto lo Stadio: sugli spalti sono previsti circa 60 mila spettatori.
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I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:45. Come sempre, soprattutto in un giorno feriale come il lunedì, il consiglio è di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio per godersi ogni momento ed evitare assembramenti ai tornelli.
Dalle 17:45, e fino al fischio d'inizio, ci si potrà recare per ogni necessità al box 4 di via Nigra. In alternativa, a partire dalle 9:00, ci si potrà rivolgere al Contact Center AS Roma o via telefono (06.89386000), o per mail oppure compilando il form.
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