Per la Roma è il rush finale con in testa l'obiettivo Champions. Altre sei partite, di cui tre in casa, per un obiettivo complicato ma - classifica alla mano - non impossibile. Intanto da mezzogiorno del 16 aprile sarà possibile acquistare i tagliandi per la sfida contro la Fiorentina, in calendario nel weekend del 2-3 maggio (data e orario da confermare), la penultima gara casalinga della stagione per i giallorossi. I tagliandi - riporta il sito ufficiale del club - sono disponibili "in un'unica fase dalle ore 12:00 di giovedì 16 aprile sulla nostra pagina biglietti. Ogni tifoso potrà acquistarne fino a un massimo di 4, per singola transazione. Per tutto il periodo di vendita gli abbonati Plus per la stagione 2025/26 potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra (non cedibili) anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. È possibile acquistare i tagliandi con la tariffa dedicata solo online e sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistarne un massimo di due in un’unica transazione. Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 23 aprile".