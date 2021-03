Roma, tre giorni di riposo per la squadra. Lunedì il ritorno a Trigoria

Settimana cortissima per i giocatori della Roma. Dopo l’allenamento di oggi infatti il tecnico Fonseca ha sancito il rompete le righe, concedendo ai calciatori tre giorni di riposo, prima poi di ritrovarsi a Trigoria nella giornata di lunedì. Un mini periodo di riposo per ricaricare energie fisiche e mentali prima del rush finale di stagione, che impegnerà i giallorossi sia in campionato sia in Europa League, con il doppio confronto con l’Ajax vero e proprio crocevia della stagione. Tra i primi a mettersi in viaggio Rick Karsdorp, con la moglie Astrid che ha pubblicato sui social una foto della famiglia al completo. L’olandese è stato tra le note positive della stagione romanista: gli assist, il primo gol in giallorosso e poi la firma sul rinnovo di contratto. A sancire la rinascita all’ombra del Colosseo.