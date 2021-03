Trigoria, scarico per chi ha giocato domenica. Terapie per Cristante

Archiviata l’ennesima figuraccia contro le big, la Roma di Paulo Fonseca è tornata ad allenarsi al centro sportivo Fulvio Bernardini per preparare la gara contro il Sassuolo, in programma sabato 3 aprile alle ore 15. A Trigoria non c’erano i calciatori convocati nelle rispettive nazionali: oltre a Cristante, out dal ritiro di Coverciano per un fastidio al pube, erano assenti Pellegrini, El Shaarawy, Mancini, Spinazzola, Kumbulla, Villar, Diawara, Reynolds e Dzeko. Quest’ultimo si è sottoposto agli esami strumentali per valutare il problema al flessore accusato contro il Napoli.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Jordan Veretout: lesione tra il primo e il secondo grado al flessore della coscia destra, rientro dopo la sosta

Juan Jesus: positivo al coronavirus, in isolamento

Henrikh Mkhitaryan: lesione al soleo destro, rientro dopo la sosta

Chris Smalling: problema alla coscia sinistra, in dubbio per il Sassuolo

Bryan Cristante: fastidio al pube, in dubbio per il Sassuolo

Edin Dzeko: problema al flessore, in dubbio per il Sassuolo

CRONACA ALLENAMENTO

Classica divisione in gruppi tra chi ha giocato domenica contro il Napoli e chi non è sceso in campo. Esercizi atletici e di rapidità, torello e possesso palla ad alta velocità. Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo hanno svolto lavoro individuale. Terapie invece per Bryan Cristante.

PROBABILE FORMAZIONE

Dopo la sosta dedicata alle nazionali la Roma affronterà prima il Sassuolo e poi l’Ajax. Al Mapei mancheranno sicuramente gli squalificati Ibanez e Villar; da valutare le condizioni di Smalling, Veretout e Mkhitaryan, che secondo quanto detto da Fonseca torneranno dopo la sosta. Restano in dubbio anche Dzeko e Cristante.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Kumbulla, Spinazzola; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Peres; Pedro, El Shaarawy; Mayoral. Allenatore: Fonseca.

CONVOCATI IN NAZIONALE

ITALIA

Stephan El Shaarawy

Lorenzo Pellegrini

Gianluca Mancini

Bryan Cristante (problema al pube, tornato a Roma)

Leonardo Spinazzola

ALBANIA

Marash Kumbulla

BOSNIA

Edin Dzeko (problema al flessore, in attesa dei risultati)

GUINEA

Amadou Diawara

SPAGNA U21

Gonzalo Villar

STATI UNITI

Bryan Reynolds