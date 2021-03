Roma, niente infortunio per Dzeko: sarà presente in Finlandia-Bosnia

Edin Dzeko scenderà in campo con la Bosnia. Come riporta reprezentacija.ba è stato lo stesso attaccante e capitano della nazionale a confermare l’esito degli esami medici nella conferenza stampa in cui ha affiancato il tecnico Petev parlando anche del futuro della nazionale: “È facile dire chi è il favorito ed è chiaramente la Francia. Sarà importante se qualcuno riuscirà a togliere un punto ai francesi, ci sarà una lotta incerta per il secondo posto fino alla fine. Ci aspettiamo risultati migliori. A prescindere dal nuovo allenatore, tutto dipenderà da noi calciatori. Non eravamo al livello che dovevamo essere e mi aspetto molto, molto di più da tutti i giocatori rispetto alle ultime qualificazioni“. Dzeko aveva abbandonato dolorante la gara di domenica scorsa contro il Napoli ed era stato inquadrato con una borsa del ghiaccio all’altezza del flessore della coscia destra. Gli esami svolti ad Helsinki non hanno quindi evidenziato alcun tipo di problema per il centravanti, che ha sostenuto la seduta odierna in gruppo e che guiderà i suoi nella trasferta scandinava contro i finlandesi in programma domani.