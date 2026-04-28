Zappi, il Collegio di Garanzia del Coni conferma l’inibizione di 13 mesi

L'ex presidente dell'AIA aveva impugnato la decisione della Corte Federale di Appello della FIGC che confermò la sanzione dovuta pressioni esercitate sugli ex designatori della Serie C Ciampi e della Serie D Pizzi

Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI ha respinto il ricorso presentato dall’ormai ex presidente dell’AIA, Antonio Zappi. Confermata quindi l’inibizione di 13 mesi, che sancisce la sua decadenza dall’incarico, sanzione arrivata a causa delle pressioni esercitate sugli ex designatori della Serie C Ciampi e della Serie D Pizzi in occasione dell'ultima tornata di nomine dei cosiddetti Organi Tecnici. Nel dispositivo emesso oggi, l'organo di ultimo grado della giustizia sportiva "ha respinto il ricorso presentato dal dott. Antonio Zappi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC, la Procura Federale presso la FIGC". A questo punto la palla passa alla FIGC, chiamata a definire i prossimi passi. L’ipotesi più probabile è quella di una gestione ad interim affidata al vicepresidente Massini fino al termine della stagione, per poi procedere con nuove elezioni. Resta sullo sfondo, riporta Sky Sport, anche lo scenario del commissariamento dell’AIA, soluzione che potrebbe essere presa in considerazione nelle prossime settimane.