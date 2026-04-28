Bufera Rocchi, non si presenterà all’interrogatorio. Il legale: “Accuse poco chiare”

La bufera che si è scatenata sul mondo del calcio italiano che coinvolge direttamente Gianluca Rocchi continua a far discutere e ad alimentare interrogativi. A intervenire sulla vicenda è stato il suo legale, Antonio D’Avirro, che ai microfoni di Radio CRC ha fatto il punto sulla posizione del proprio assistito, finito sotto inchiesta per presunto concorso in frode sportiva. L’avvocato ha spiegato come, allo stato attuale, la difesa non sia ancora in possesso degli elementi necessari per comprendere nel dettaglio le contestazioni mosse: “Non conosciamo i dettagli dell’accusa, siamo in una situazione di oscurità totale. Gli elementi a nostro carico non ci sono stati comunicati”, ha dichiarato. Sul piano umano, la situazione appare delicata. Il legale ha sottolineato come Rocchi stia vivendo un momento particolarmente difficile: “Non sta bene, si trova nel pieno di una tempesta. È una persona forte, ma un’accusa del genere ha un peso importante e lo ha colpito profondamente”.