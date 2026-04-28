Real Madrid, Mourinho è più di un’idea: Florentino Perez spinge per il grande ritorno

Ancora lui. Ancora Mourinho. Il tecnico portoghese, al netto delle critiche e delle ultime stagioni altalenanti, potrebbe tornare a sedersi su una delle panchine più prestigiose del calcio mondiale. Come riportato da The Athletic, il Real Madrid avrebbe inserito Mou tra i principali candidati per la prossima stagione, individuandolo come possibile soluzione tecnica in vista del futuro assetto della squadra. Il nome dell’ex allenatore dei blancos sarebbe stato valutato anche ai vertici del club, con Florentino Perez che lo avrebbe indicato tra le opzioni più gradite. Tuttavia, il sostegno non sarebbe unanime: all’interno della dirigenza non tutti sarebbero convinti di un clamoroso ritorno del tecnico portoghese. Sul tavolo resta anche la situazione legata al Benfica. Mourinho è attualmente sotto contratto con il club lusitano, con una clausola rescissoria fissata attorno ai 3 milioni di euro: una cifra che non rappresenterebbe un ostacolo per le disponibilità del Real Madrid. Nonostante le recenti esperienze e gli esoneri degli ultimi anni, Mourinho continua a essere un profilo sempre presente nei radar dei grandi club europei. E in questa stagione, con il suo Benfica, ha raggiunto un risultato straordinario: la squadra è infatti ancora imbattuta in campionato. Nessuno come lui in Europa.