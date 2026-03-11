Ulloa, che attacco a Ranieri: “Buon tecnico, ma come persona un disastro”

Non solo miracoli sul campo: dietro la storica cavalcata del Leicester con Claudio Ranieri, c’è anche qualche zona d’ombra. Tutti ricordiamo il trionfo incredibile in Premier League, con Vardy, Mahrez e Kanté protagonisti, ma a contribuire alla gloria del club c’era anche Leonardo Ulloa, spesso decisivo con gol all’ultimo minuto. Eppure, l’ex attaccante argentino non ha risparmiato critiche nei confronti dell' ex allenatore: in un’intervista al podcast Offsiders, Ulloa ha raccontato il lato più controverso del rapporto con Ranieri, attuale senior advisor della Roma. “Ranieri è un buon tecnico, ma un disastro come persona. Stavamo a Los Angeles e avevo due offerte da altri club di Premier League per guadagnare di più. Gli ho parlato chiaramente, e lui mi ha detto che avevamo tante competizioni - Champions, campionato e coppe - e che non voleva che andassi via. Gli ho chiesto: sei sicuro? Non prenderai nessuno, vero? L’ultimo giorno di mercato hanno preso Slimani per 30 milioni. Quando gli ho chiesto come mai, mi ha risposto: ‘Non è colpa mia, è del club, non sapevo niente’. Dopo questo gli ho detto che non avrei più giocato un minuto con la squadra. Ma la colpa non era del club, era sua. Ranieri si è comportato male con me”.