Bologna-Roma, i convocati di Italiano: tornano Heggem e Miranda

Le scelte del tecnico rossoblù in vista del match di andata contro i giallorossi
Manca sempre meno all’attesissima andata degli ottavi di Europa League tra Bologna e Roma. I giallorossi devono voltare subito pagina dopo la brutta sconfitta subita a Genoa e concentrarsi sull’obiettivo qualificazione: in una settimana si deciderà una fetta importante della stagione. Anche i felsinei puntano molto sul fattore europeo, considerando che in campionato navigano a metà classifica. In vista della sfida, Italiano ha comunicato la lista dei convocati: tra i protagonisti ci sarà Orsolini, mentre tornano a disposizione Heggem e Miranda. Ecco la lista completa dei giocatori che scenderanno in campo domani.

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

