Foti, che disastro alla Samp: esonero, squalifica di 10 giornate e niente Coverciano

Oltre alla beffa, il 'danno'. Da ieri Salvatore Foti, ex vice di Mourinho alla Roma, insieme ad Angelo Gregucci non è più l'allenatore della Sampdoria visto l'esonero deciso dalla proprietà. Non solo, perché per loro è arrivata anche una stangata disciplinare, la squalifica di ben 10 giornate che sarà attiva dalla prossima esperienza. Per Foti però questo vorrà dire anche l'impossibilità di accedere al prossimo super corso per allenatori a Coverciano, come riporta 'Primo Canale'. La decisione del Tribunale Federale Nazionale dopo che la Procura della Figc aveva deferito Foti"per aver esercitato il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della Sampdoria nonostante fosse tesserato per detta società come allenatore in seconda e non fosse in possesso dell’abilitazione UEFA PRO, contestando invece a Gregucci di aver sottoscritto un contratto per il ruolo di primo allenatore senza però svolgerne le funzioni operative, ma consentendo e non impedendo a Foti di svolgere le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra nel campionato di Serie B nonostante non fosse in possesso dell’abilitazione UEFA PRO". Questo quanto spiegato dalla nota della Federcalcio. Per questo il TFN ha sanzionato la Sampdoria "con un’ammenda di 5.000 euro e con 2 mesi di inibizione ciascuno il presidente della società, Matteo Manfredi, e il director e CEO dell’Area Football del club, Jesper Fredberg". Un vero e proprio disastro su tutti i livelli, oltre a quello sportivo visto che la Samp - ora affidata ad Attilio Lombardo ad interim - ha un solo punto di margine sul playout per non andare in Serie C dopo lo 0-3 di Frosinone. Una carriera decisamente tormentata in panchina quella di Foti, che anche alla Roma - così come al Fenerbahce - è andato spesso incontro a sanzioni disciplinari e squalifiche. A tal proposito lo stesso club blucerchiato ha però voluto ribadire "la piena correttezza e la buona fede del proprio operato, da sempre improntato al rispetto delle norme e dei principi che regolano l’ordinamento sportivo. L’U.C. Sampdoria valuterà, insieme con i propri consulenti legali, la possibilità di proporre appello una volta avuto modo di esaminare le motivazioni della decisione".