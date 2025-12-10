Torino, decisione a sorpresa: Vagnati sollevato dall’incarico, torna Petrachi

In casa Torino l’aria è tutt’altro che serena. Dopo settimane di tensioni, risultati deludenti e un ambiente ormai surriscaldato, il club granata si ritrova a fare i conti con una situazione sempre più complicata. La squadra rischia seriamente di essere risucchiata nella lotta salvezza, mentre il malcontento dei tifosi continua a crescere: contestazioni, cori e prese di posizione sempre più dure nei confronti della società e, in particolare, del presidente Urbano Cairo hanno ormai scandito gli ultimi anni. Ma la crisi non riguarda solo il campo o la tifoseria. Le frizioni sono arrivate anche ai piani alti della dirigenza, dove qualcosa si è definitivamente incrinato. In un clima già carico di tensione, il Torino ha deciso di intervenire con una mossa a sorpresa: l’esonero di Davide Vagnati. Al suo posto arriva un nome dal passato granata, una figura che a Torino conoscono bene: Gianluca Petrachi. L’ex ds della Roma torna nel club in cui ha lavorato per quasi un decennio, dal 2010 al 2019.