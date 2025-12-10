Bucchioni: “Nella Fiorentina c’è una fazione che non sopporta Kean”

Moise Kean e la Fiorentina, un amore sbocciato lo scorso anno ma che si sta affievolendo tanto da riaccendere le voci di mercato che vorrebbero, per giugno, anche la Roma tra le interessate. Un crollo di gradimento figlio non solo per le sue prestazioni in campo, ma anche per alcune dinamiche interne allo spogliatoio viola. A fare luce sul momento ci ha pensato il giornalista Enzo Bucchioni , intervenuto a Radio Bruno. Secondo Bucchioni, firma anche de La Nazione, il rinnovo di contratto di Kean, che prevede un ingaggio di 5 milioni di euro non sarebbe stato ben visto da tutti i suoi compagni. "Spesso, quando un giocatore arriva a percepire somme considerevoli, si creano dinamiche di gelosia che possono minare l'armonia del gruppo. Come accade in tante squadre, le differenze salariali portano a tensioni, con effetti che si riflettono inevitabilmente sul campo", ha detto Bucchioni.

"In più, lo sappiamo che lui vuole segnare per sè e per andare ai Mondiali - prosegue il giornalista -. non è molto interessato alle cose della Fiorentina e gli hanno concesso molto perché Pradé ci ha parlato spesso di qualche allenamento non al top e di qualche ritardo la mattina.” Il momento critico è giunto con l'episodio del rigore contro il Sassuolo. Le parole di Bucchioni non lasciano dubbi sulla radice della difficoltà: "E anche Vanoli avrebbe dovuto imporre maggiore chiarezza, perché se c'é un giocatore che può cambiare le partite è Kean, non Mandragora".