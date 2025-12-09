Champions League, l’Atalanta ribalta il Chelsea. Szoboszlai beffa l’Inter nel finale

Notte di Champions League dai due volti per le italiane che fanno comunque buona figura contro due big del calcio inglese. Il vero colpo è dell'Atalanta che in rimonta batte il Chelsea (2-1) grazie alle reti di Scamacca e De Ketelaere, mentre a San Siro il rigore all'88' trasformato da Szoboszlai beffa l'Inter e regala i 3 punti al Liverpool di Slot. Il Tottenham travolge lo Slavia Praga per 3-0 e continua il suo buon cammino europeo. Vittorie anche per Atletico Madrid e Marsiglia che battono con lo stesso risultato (3-2) rispettivamente Psv e Union Saint Gilloise. Successo in rimonta per il Barcellona con una inconsueta doppietta di Koundè, decisivo per il 2-1 finale sull'Eintracht Francoforte. Passa di misura il Monaco sul Galatasaray, basta la rete di Balogun dopo il penalty sbagliato da Zakaria. Nel tardo pomeriggio Kairat Almaty-Olympiakos 0-1 e Bayern-Sporting 3-1.