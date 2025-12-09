Notte di Champions League dai due volti per le italiane che fanno comunque buona figura contro due big del calcio inglese. Il vero colpo è dell'Atalanta che in rimonta batte il Chelsea (2-1) grazie alle reti di Scamacca e De Ketelaere, mentre a San Siro il rigore all'88' trasformato da Szoboszlai beffa l'Inter e regala i 3 punti al Liverpool di Slot. Il Tottenham travolge lo Slavia Praga per 3-0 e continua il suo buon cammino europeo. Vittorie anche per Atletico Madrid e Marsiglia che battono con lo stesso risultato (3-2) rispettivamente Psv e Union Saint Gilloise. Successo in rimonta per il Barcellona con una inconsueta doppietta di Koundè, decisivo per il 2-1 finale sull'Eintracht Francoforte. Passa di misura il Monaco sul Galatasaray, basta la rete di Balogun dopo il penalty sbagliato da Zakaria. Nel tardo pomeriggio Kairat Almaty-Olympiakos 0-1 e Bayern-Sporting 3-1.
Champions League, l'Atalanta ribalta il Chelsea. Szoboszlai beffa l'Inter nel finale
Champions League, l’Atalanta ribalta il Chelsea. Szoboszlai beffa l’Inter nel finale
Le reti di Scamacca e CDK regalano i 3 punti a Palladino. Il Liverpool passa a San Siro con un penalty all'88'
