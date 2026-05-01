Serie B, il Venezia pareggia a La Spezia (2-2) e torna in Serie A dopo un solo anno

E' il Venezia la prima squadra promossa in Serie A dalla Serie B. Nonostante il 2-2 al Picco di La Spezia e grazie alla contemporanea sconfitta del Monza a Mantova (3-2 il finale), la squadra di Giovanni Stroppa è ufficialmente promossa in massima serie. Per il tecnico lombardo si tratta della seconda promozione consecutiva dopo quella con la Cremonese della scorsa stagione ai play-off e della quarta in sei anni dopo quelle arrivate anche con Crotone e Monza. Per i lagunari, invece, si tratta di un ritorno in Serie A dopo un solo anno di cadetteria. L'altra squadra promossa direttamente in A verrà decisa all'ultima giornata: attualmente secondo è il Frosinone con 78 punti, ma a -3 c'è il Monza che è avanti negli scontri diretti.