Europa League, il Nottingham stende l’Aston Villa. Vittoria Braga nel finale

Rimane tutto in bilico in Europa League dopo le semifinali di andata Braga-Friburgo e Nottingham Forest-Aston Villa. Nella gara tutta all'inglese è il rigore di Wood a decidere il match e a fissare il punteggio sull'1-0 a favore dei padroni di casa del Nottingham. Gara però ancora aperta e verdetto rinviato al ritorno in casa della squadra allenata da Unai Emery. L'equilibrio, invece, tra i portoghesi e i tedeschi viene spezzato nel finale. Nel primo tempo Grifo risponde alla rete dopo 8 minuti di Tiknaz con qualche rimpianto per il Braga che ha sbagliato un penalty con Zalazar nel recupero. L'extra time, però, sorride ai portoghesi nel finale di partita con Dorgeles che realizza il gol del definitivo 2-1. In Conference continua a dominare il Crystal Palace che si impone per 1-3 sul campo dello Shaktar. Al Rayo Vallecano basta il gol di Alemao per vincere la gara di andata contro lo Strasburgo.