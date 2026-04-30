“A poco meno di due mesi dall’Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell’ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Figc, calciatori e allenatori hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro”, affermano in una nota all'ANSA l'associazione dei giocatori (AIC) e quella degli allenatori (AIAC). Dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, la FIGC è alla ricerca di un nuovo presidente e, in vista delle elezioni del prossimo 22 giugno, Giovanni Malagò si avvicina al 50% delle preferenze (considerando anche l'appoggio di quasi tutti i club di Serie A). “Nel corso degli incontri e dei confronti delle ultime settimane, sono emerse importanti convergenze sui principali punti programmatici quali il Club Italia, la sostenibilità e le riforme, il progetto tecnico-sportivo e il calcio femminile - spiegano le due associazioni -, una visione di politica sportiva che, partendo dall’impulso iniziale delle squadre della Lega di Serie A che lo hanno indicato, offre garanzie in questa delicata e importante stagione federale, nella quale ragionare di sistema è la sola strada da percorrere”.
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Presidente FIGC, anche AIC e AIAC scelgono Malagò: la nota in vista delle elezioni
Il candidato della Lega Serie A si avvicina al 50% delle preferenze. Poi afferma: "Ringrazio per la loro fiducia che mi responsabilizza ulteriormente nel fare delle valutazioni per la candidatura"
A seguito della notizia Malagò ha ringraziato pubblicamente, ai microfoni dell'ANSA, per il sostegno ricevuto: "Accolgo con grande soddisfazione la posizione di calciatori e allenatori. Lì ringrazio per la loro fiducia che mi responsabilizza ulteriormente nel fare delle valutazioni per la candidatura, per la quale ritengo di sciogliere le riserve entro fine della prossima settimana per rispetto anche degli incontri fissati con le assemblee di Serie B e C". Nonostante l'appoggio di AIC e AIAC, aggiunge ANSA, Giancarlo Abete è intenzionato a portare avanti la sua candidatura.
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