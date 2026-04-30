Presidente FIGC, anche AIC e AIAC scelgono Malagò: la nota in vista delle elezioni

“A poco meno di due mesi dall’Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell’ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Figc, calciatori e allenatori hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro”, affermano in una nota all'ANSA l'associazione dei giocatori (AIC) e quella degli allenatori (AIAC). Dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, la FIGC è alla ricerca di un nuovo presidente e, in vista delle elezioni del prossimo 22 giugno, Giovanni Malagò si avvicina al 50% delle preferenze (considerando anche l'appoggio di quasi tutti i club di Serie A). “Nel corso degli incontri e dei confronti delle ultime settimane, sono emerse importanti convergenze sui principali punti programmatici quali il Club Italia, la sostenibilità e le riforme, il progetto tecnico-sportivo e il calcio femminile - spiegano le due associazioni -, una visione di politica sportiva che, partendo dall’impulso iniziale delle squadre della Lega di Serie A che lo hanno indicato, offre garanzie in questa delicata e importante stagione federale, nella quale ragionare di sistema è la sola strada da percorrere”.