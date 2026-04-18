Il Parma sbanca il BluEnergy Stadium con un marchio di fabbrica come l'1-0. La squadra di Carlos Cuesta, anche se non aritmeticamente, può dire ormai di essere salva grazie ai tre punti ottenuti in casa dell'Udinese. Al 51' la rete di Elphege porta i ducali a quota 39 punti, ovvero a +12 sul Lecce e la Cremonese che devono ancora scendere in campo. A 6 partite dalla fine un gap impossibile da colmare.
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma news calcio Serie A, Udinese-Parma 0-1: Cuesta vede la salvezza grazie a Elphege
news calcio
Serie A, Udinese-Parma 0-1: Cuesta vede la salvezza grazie a Elphege
I ducali superano la squadra bianconera e si proiettano a quota 39, ormai in totale tranquillità rispetto alla lotta salvezza
© RIPRODUZIONE RISERVATA