Il sabato di Serie A continua con la vittoria della Lazio in trasferta sul Napoli. Sarri sbanca il Maradona e batte la sua ex squadra grazie alle reti, una per tempo, di Cancellieri e Basic. Un successo quello biancoceleste che fa molto felice l'Inter. I nerazzurri di Chivu infatti restano a +12 sugli azzurri, margine che a cinque giornate dal termine si avvicina molto alla matematica vittoria dello Scudetto. Con questi 3 punti invece, i biancocelesti superano il Sassuolo piazzandosi al nono posto in classifica.
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Serie A, Napoli-Lazio 0-2: Sarri sbanca il Maradona e avvicina l’Inter allo Scudetto
Cancellieri e Basic stendono Conte. Chivu resta a +12 e vede da vicino la vittoria del campionato
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