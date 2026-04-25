Termina 0-0 lo scontro salvezza del sabato sera al Bentegodi tra Hellas Verona e Lecce. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche e senza particolari emozioni, il risultato non si sblocca neanche nella ripresa nonostante un atteggiamento più deciso della formazione giallorossa e il gol di Edmundsson per i padroni di casa all'ultimo minuto di recupero annullato per fallo ai danni di Falcone. Gli scaligeri di Sammarco, che con una sconfitta avrebbero salutato aritmeticamente la Serie A, restano diciannovesimi in classifica con 19 punti a -10 proprio dai salentini diciassettesimi. La squadra di Di Francesco, che invece con un successo avrebbero conquistato uno scatto in ottica permanenza in massima serie, si portano a +1 sulla Cremonese diciottesima.