AIA, il designatore Rocchi è indagato per frode sportiva: pressioni su Var e Avar

Un'inchiesta choc che scuote il calcio italiano: secondo quanto riporta l'Agenzia AGI, il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi avrebbe ricevuto ieri un avviso di garanzia per "concorso in frode sportiva". Al centro delle indagini alcuni episodi avvenuti durante la stagione 2024-25, dove l'ex fischietto avrebbe esercitato pressioni sui direttori di gara al VAR e AVAR durante le partite di serie A. Uno degli episodi chiave è quello del primo marzo 2025 durante Udinese-Parma: nella sala VAR si discute un possibile fallo di mano in area, ma Daniele Paterna (nella sala di Lissone) dopo un primo "Braccio attaccato al corpo", cambia improvvisamente interpretazione e consiglia all'arbitro in campo un'on-field review dopo un intervento esterno che - secondo le prime ricostruzioni - sarebbe proprio di Gianluca Rocchi. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo l’ipotesi contenuta nell’esposto di Domenico Rocca, poi archiviato dalla giustizia sportiva, è che il designatore Gianluca Rocchi “si alza rapidamente dalla postazione per ‘bussare’ più volte sul vetro della stanza di Paterna Var e Sozza Avar per richiamare la loro attenzione. Tra gli episodi, poi, ci sarebbe anche Inter-Verona e la rete irregolare di Frattesi.