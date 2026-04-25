L'inchiesta choc che aveva scosso il mondo del calcio italiano nelle ultime ore ha da poco ricevuto un nuovo aggiornamento. Il designatore degli arbitri di Serie A e B Gianluca Rocchi, che ieri ha ricevuto un avviso di garanzia per "concorso in frode sportiva" ed è indagato dalla Procura di Milano, ha deciso di autosospendersi. "In merito alla vicenda odierna, in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile Can", l'annuncio di Rocchi in una dichiarazione all'ANSA. "Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima", ha proseguito l'ex arbitro che da designatore avrebbe condizionato alcune scelte arbitrali esercitando pressioni sul Var. In alcune partite, sempre secondo l'accusa, avrebbe anche scelto arbitri graditi all'Inter. Intanto, sul fronte giustizia sportiva, la Procura Federale ha chiesto gli atti alla Procura della Repubblica di Milano, mentre il capo della Procura generale dello Sport Taucer ha chiesto una relazione immediata a Chiné, responsabile della Procura della Federcalcio che archiviò gli atti trasmessi dall'Aia sulla vicenda per la quale oggi è stato indagato Rocchi.

Attraverso un'altra nota ANSA, dopo Rocchi è ufficiale anche l'autosospensione di Gervasoni dal ruolo di supervisore Var nella Can di A e B, essendo anche lui indagato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano. Di seguito la nota ANSA: "L'Aia convoca d'urgenza un Comitato nazionale per decidere chi prenderà il posto di Gianluca ROCCHI, il designatore arbitrale di A e B che si e' autosospeso dopo essere stato indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. In una nota, l'Associazione informa che in serata ROCCHI ha informato della sua decisione il vicepresidente vicario, Francesco Massini, e che anche Andrea Gervasoni si e' autosospeso dal ruolo: e' supervisore Var nella Can di A e B, e anche lui e' indagato nell'ambito dell'inchiesta milanese. Per questo, informa l'Aia, "sarà immediatamente convocato il Comitato Nazionale per assumere i provvedimenti conseguenti".