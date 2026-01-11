Serie A, Verona-Lazio 0-1: l’ex Roma Nelsson regala i 3 punti a Sarri

La Lazio vince una gara complicata e sbanca il Bentegodi con un'autorete nel finale. I biancocelesti partono dal 1' col nuovo acquisto Taylor e vanno vicini al vantaggio nel primo tempo anche se la gara è equilibrata. Nella ripresa è l'Hellas a spingere di più sfiorando la rete, ma l'episodio che decide la gara arriva al 79': cross di Lazzari, l'ex Roma Nelsson si immola ma spiazza Montipò con una deviazione sfortunata. Nel finale la Lazio resiste e porta a casa 3 punti: Sarri sale a 28 punti, a -10 dal quarto posto occupato dal Napoli.