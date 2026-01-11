Serie A, colpaccio Parma: il Lecce di Di Francesco battuto 2-1 in trasferta

Il Parma mette a segno un colpo che può essere fondamentale per la salvezza. Nel lunch match di questa prima giornata di ritorno, i ducali ribaltano il Lecce al Via del Mare con il risultato di 2-1 e compiono un bel balzo arrivando a quota 21 punti, a +4 proprio sui pugliesi e +8 sulla Fiorentina terzultima (ma con le stesse partite giocate dei viola). In vantaggio va la squadra di Di Francesco dopo pochi secondi con Stulic, poi nella ripresa il rosso preso da Banda per un brutto intervento cambia totalmente la partita. Dopo 7 minuti arriva infatti il pari per l'autogol di Tiago Gabriel. Al 72' il definitivo 2-1 di Pellegrino. Nel finale il Lecce perde la testa e Gaspar dà un calcione a un avversario a terra: espulso anche lui e padroni di casa in 9 nel recupero. Poi applaude platealmente il guardalinee uscendo dal campo.