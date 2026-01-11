Serie A, il Milan si salva con Nkunku e la traversa: con la Fiorentina finisce 1-1

Il Milan si ferma ancora, ma rischia seriamente di cadere. Dopo il pareggio con il rigore sbagliato all'ultimo secondo dal Genoa, la squadra di Allegri si salva nel finale in casa della Fiorentina. I viola giocano una buonissima partita, vanno avanti nella ripresa con Comuzzo di testa ma poi si fanno raggiungere al 90' dalla rete di Nkunku appena entrato. Partita dalle mille emozioni, visto che nel recupero i padroni di casa sfiorano il gol vittoria con Brescianini che spacca la traversa da pochi metri. Finisce in pareggio, col Milan che sale al secondo posto staccando di un punto la Roma, ma sempre con una partita da recuperare la prossima settimana in casa del Como.
