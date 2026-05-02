Serie A, Udinese-Torino 2-0: decidono Ehizibue e Kristensen

I friulani sono decimi a un punto da Lazio e Bologna

Nel primo match del sabato di Serie A, l'Udinese batte il Torino 2-0 grazie alle reti di Ehizibue - allo scadere del primo tempo - e di Kristensen ad inizio ripresa. I friulani salgono al decimo posto in classifica a un punto di distanza da Bologna e Lazio. Il Torino - già salvo dalla scorsa settimana - rimane in tredicesima posizione. I granata potrebbero dare una mano alla Roma nell'ultima giornata di campionato. A fine maggio è in programma il derby con la Juventus.