“Generazione Leicester”, nasce lo speciale: Sayf incontra Ranieri – VIDEO

Tutto nasce da una dichiarazione inattesa arrivata sul palco del Festival di Sanremo, dove il cantante Sayf, reduce dal secondo posto nell’ultima edizione, ha tirato in ballo una delle imprese più iconiche del calcio moderno: il Leicester di Ranieri campione di Premier nel 2016. In conferenza stampa, il riferimento è stato chiaro: "Uno parte senza sperare niente. Essere qua è già una grandissima vittoria, un grandissimo sogno. Molti della mia squadra non facevano nemmeno questo mestiere. Mi sento un po’ come se avessimo fatto il nuovo Leicester". Parole che hanno acceso l’idea di un parallelismo diventato poi progetto editoriale. Da quel paragone è infatti nato uno speciale, intitolato “Generazione Leicester, dieci anni dopo - Sayf incontra Ranieri”, disponibile dal 2 maggio su SkySport. Una produzione in tre episodi in cui il tecnico italiano ripercorre la straordinaria cavalcata del Leicester e si confronta direttamente con il cantante. Lo stesso Sayf, tornando sulle sue parole, ha poi chiarito il senso del paragone: "L’ho citato un po’ così, perché quello che è rimasto nella percezione collettiva è il sogno."