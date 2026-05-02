Alex Zanardi è morto, addio alla leggenda: la Serie A osserverà un minuto di silenzio

Si è spento oggi, 2 maggio, all’età di 59 anni Alex Zanardi, una delle figure più emblematiche dello sport italiano, capace di riscrivere il concetto stesso di resilienza dentro e fuori dalle competizioni. La sua carriera era iniziata ai massimi livelli del motorsport, tra Formula 1 e CART, prima della drammatica svolta del 2001 in Germania, quando un grave incidente gli costò l’amputazione di entrambe le gambe. Da quel momento, la sua storia sportiva ha preso una direzione nuova e straordinaria. Zanardi non si è mai fermato, diventando uno dei protagonisti assoluti del movimento paralimpico: nel paraciclismo ha conquistato quattro medaglie d’oro e due d’argento, trasformando la sua rinascita in un esempio riconosciuto a livello mondiale. Nel 2020 un secondo, drammatico incidente durante una staffetta benefica in handbike organizzata dallo stesso Zanardi a sostegno della lotta al Coronavirus aveva nuovamente segnato il suo percorso. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalla famiglia. E la Serie A - per omaggiarlo - osserverà un minuto di silenzio prima dell'inizio degli incontri di questa 35esima giornata. Anche la Roma ha espresso il cordoglio sui social: "L'AS Roma si unisce al cordoglio di tutto il mondo dello sport per la morte di Alex Zanardi Il Club si stringe al dolore della famiglia"