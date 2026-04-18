Lazio, Polymarket main sponsor: ecco la piattaforma dove si può scommettere su una guerra

Anche la Lazio ufficializza il suo nuovo main sponsor . Si tratta di Polymarket, una piattaforma che ha nel suo core business il mercato delle previsioni. In sostanza, si può scommettere su un evento, ma proprio su tutto. Non solo eventi sportivi, ma anche elezioni politiche e soprattutto eventi catastrofici come guerre o attacchi da un paese all'altro, oppure accordi di pace, provvedimenti da parte di un governo (come la chiusura dello stretto di Hormuz). Un sito tra i più discussi a livello globale in questo momento per diversi motivi. La nota ufficiale è arrivata in queste ore: "La S.S. Lazio è lieta di annunciare una nuova partnership pluriennale con Polymarket azienda statunitense, che diventa Main Sponsor del Club, nonché Official Fan Intelligence & Digital Insight Partner. L'accordo, di rilevanza internazionale, inserisce la S.S. Lazio all'interno di un selezionato gruppo di club europei scelti da Polymarket per sviluppare nuove forme di interazione tra sport, dati e tecnologia. In questo contesto, la Lazio sarà il primo club di Serie A a rappresentare il brand. L'accordo - si legge nel comunicato - avrà efficacia immediata e, oltre alla parte finale della stagione sportiva in corso, coprirà le stagioni 2026/2027 e 2027/2028, con opzione per la stagione 2028/2029. Il valore complessivo dell'intesa supera i 22 milioni di dollari, a cui si aggiungono bonus legati a performance e attivazioni". Il nuovo sponsor comparirà sulle maglie della Lazio già questa sera nel match a Napoli.

Polymarket, il nuovo main sponsor della Lazio che però precisa

Ma negli USA e in tutto il mondo Polymarket è al centro delle polemiche per una questione meramente morale. Il Wall Strett Journal l'ha definito una “zona grigia legale ed etica”. Si tratta di un mercato di previsioni fondato nel 2020 dall’informatico Shayne Coplan e basato sulla blockchain, un registro digitale decentralizzato, e su wallet crittografati che rendono difficile identificare i soggetti coinvolti, spiega 'Il Sole 24 Ore'. Il rischio e il pericolo in questo caso, come già discusso ampiamente in America per eventi come gli attacchi in Iran e Venezuela, è quello dell'incentivazione dell'insider trading. Che soggetti coinvolti direttamente in alcuni eventi cerchino di manipolarli allo scopo appunto di trarre un importante vantaggio economico. Chiunque può fare scommesse su qualsiasi cosa, creando diversi profili, non venendo identificato. Polymarket ha affrontato diversi problemi legali. La piattaforma è stata vietata in alcuni Paesi che regolano il gioco d’azzardo e le scommesse sportive, anche in Europa. I divieti, tuttavia, sono facilmente aggirabili ricorrendo a una connessione protetta (Vpn) che permette all’utente di cambiare o nascondere la propria localizzazione. Nel 2022, la piattaforma è stata multata dalla CFTC, che l’ha invitata a trasferire all’estero le proprie attività. A tal proposito, la Lazio precisa che l'AGCOM ha dato il via libera all'accordo in quanto non presenta nulla di illegale. La partnership infatti è legata al sito di informazione e non all'attività di scommesse.