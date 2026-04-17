Serie A, Inter-Cagliari 3-0: Thuram apre, Zielinski chiude

Continua la sua volata scudetto l'Inter di Chivu che vince per 3-0 contro il Cagliari e va momentaneamente a +12 sul Napoli che giocherà domani contro la Lazio. Dopo un primo tempo senza reti, i nerazzurri aprono i conti nella ripresa e poi prendono il largo. Tra il 52' e il 56' le due reti di Thuram e Barella che indirizzano il match in maniera definitiva. Nel recupero arriva anche il tris firmato da Zielinski. I sardi di Pisacane restano a +6 sulla zona retrocessione, mentre l'Inter è ormai prossima alla vittoria del campionato.