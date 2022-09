Serie A, Torino-Sassuolo 0-1: Alvarez decide all’ultimo minuto

All'ultimo minuto di partita l'uruguaiano spinge in porta di testa un grande cross di Rogerio e regala la vittoria alla squadra di Dionisi

Il posticipo del sabato sera tra Torino e Sassuolo è terminato 0-1. Le due squadre, soprattutto nel primo tempo, hanno creato tanto e cercato a tutti i costi la vittoria. Per i granata protagonista un super Milinkovic-Savic, che ha salvato il risultato ai suoi a più riprese. Annullata una rete per fuorigioco a Lazaro nel corso della prima frazione. All'ultimo minuto di partita però Alvarez spinge in porta di testa un grande cross di Rogerio e regala la vittoria alla squadra di Dionisi.