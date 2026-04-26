Serie A, Torino-Inter 2-2: rimonta granata, ma Chivu è a un passo dallo scudetto

Simeone e Vlasic rispondono a Thuram e Bisseck

Un passo in avanti per lo scudetto. L'Inter frena contro il Torino, ma già la prossima settimana in caso di vittoria contro il Parma può laurearsi campione d'Italia per la ventunesima volta. I nerazzurri partono forte contro i granata e si portano sul doppio vantaggio grazie alle reti di Thuram e Bisseck. Poi arriva la rimonta degli uomini di D'Aversa: prima Simeone accorcia le distanze, poi Vlasic su rigore pareggia i conti. Il Torino è aritmeticamente salvo.