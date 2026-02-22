Serie A, tonfo Napoli: l’Atalanta vince 2-1 in rimonta. La Roma è a -3 dal terzo posto

Il Napoli continua nel suo momento decisamente poco brillante, per le assenze ma non solo, e a Bergamo si fa rimontare andando a perdere 2-1. L'Atalanta al contrario continua a volare: in campionato non perde dal 28 dicembre contro l'Inter. Alla 'New Balance Arena', la squadra di Palladino va sotto nel primo tempo per il gol di Beukema, poi chiede un rigore per fallo su Pasalic e tira un sospiro di sollievo quando l'arbitro revoca invece quello per il Napoli dopo la revisione al monitor. Nella ripresa è un'altra Atalanta: gol annullato agli azzurri, poi le reti di Pasalic e Samardzic - entrambe di testa - che regalano 3 punti fondamentali per la corsa Champions. Se è vero che, come il Como, gli orobici sono a -2 dalla Roma è vero anche che i giallorossi devono scendere in campo questa sera all'Olimpico con la Cremonese e possono tornare a +5. Ma soprattutto staccare la Juve e agganciare proprio il Napoli al terzo posto.