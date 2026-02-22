De Rossi coccola Baldanzi: “Alla Roma ho sbagliato io”. Poi la battuta su Florenzi

Il Genoa conquista tre punti fondamentali a 'Marassi' contro il Torino in uno scontro diretto che rappresenta uno snodo importante della stagione. De Rossi conferma quindi la grande crescita tra prestazioni e risultati dei rossoblù, che ora possono contare anche su Baldanzi, arrivato dalla Roma nel mercato invernale. E subito inserito, ma da mezzala. A 'Dazn', l'ex allenatore giallorosso ne ha parlato così: "È un ragazzo meraviglioso e un talento sottovalutato in Italia, in realtà gli ho sempre visto questo ruolo. Lo avevo preso erroneamente per fare il vice-Dybala alla Roma, come alternativa a lui. Ma in Spagna sarebbe una mezzala, le squadre forti lo farebbero giocare lì. E noi dobbiamo farlo giocare lì, chiedendogli sempre sacrificio, corsa, costanza, perché non esiste più la mezzala di una volta, alla Rivera, che gioca solo quando ha la palla e quando non ce l'ha corre meno". Poi per De Rossi anche lo spazio per una battuta, visto che oggi a 'Marassi' sono venuti a vederlo degli amici: Alessandro Florenzi e Nicolas Burdillo. "Burdisso non lo sapevo, a Florenzi ho dato i biglietti io, si è accollato insieme ad altri amici di Roma. È un piacere avere amici che ti vengono a vedere, Nico penso lo faccia anche per lavoro, ma penso che in generale sia bellissimo venire qui a vivere l’atmosfera in questo stadio per vedere una partita", ha detto DDR.