La domenica di Serie A prosegue con la brutta sconfitta del Milan contro il Sassuolo (2-0). Al Mapei Stadium gli uomini di Grosso portano a casa il successo grazie alla rete di Domenico Berardi in apertura di match, e al gran gol di Armand Laurienté ad inizio ripresa. Tre punti molto importanti per il Sassuolo che sale al nono posto in classifica con 49 punti scavalcando Udinese e Lazio. Terza sconfitta nelle ultime cinque invece per il Milan di Allegri che adesso rischia di vedersi agganciato dalla Juventus al quarto posto.
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Serie A, Sassuolo-Milan 2-0: Berardi e Laurienté stendono Allegri
I rossoneri crollano sotto i colpi della squadra di Grosso
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