Serie A, Como-Napoli 0-0: i lariani di Fabregas sono ora quinti a +1 sulla Roma

Termina a reti bianche il big-match del sabato della 35esima giornata di campionato tra Como e Napoli. Al Sinigaglia, dopo un primo tempo terminato bloccato nonostante un ritmo vivace, la gara non si sblocca neanche nella ripresa. Ad andare più vicina al gol nel finale la squadra di Conte, con un palo colpito da Politano all'84'. Con questo risultato la formazione di Fabregas torna così momentaneamente al quinto posto con 62 punti, ora a -2 dalla Juventus quarta e a +1 sulla Roma di Gasperini che hanno entrambe una partita in meno. I partenopei, invece, frenano dopo il successo dell'ultimo turno e restano secondi con 70 punti, a -9 dall'Inter capolista e a +3 sul Milan terzo impegnate domani.