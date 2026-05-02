Serie A, Atalanta-Genoa 0-0: pari anche a Bergamo, neroazzurri a -6 dalla Roma

Un altro 0-0 a caratterizzare il sabato della Serie A. Dopo il pareggio a reti bianche nel big-match d'alta classifica tra Como e Napoli al Sinigaglia, non fanno meglio Atalanta e Genoa alla New Balance Arena. Dopo una prima frazione senza particolari emozioni, la musica cambia leggermente nella ripresa quando i padroni di casa con Raspadori al 63' si divorano l'1-0 a tu per tu con Bijlow e al 79' impattano contro la traversa. La squadra di Palladino resta così settima in classifica ma con 55 punti, a -6 dalla Roma sesta ma con una gara in più. La formazione di De Rossi, invece, blinda il quattordicesimo posto a quota 40.