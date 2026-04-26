La Fiorentina fa un altro piccolo passo verso la salvezza. La squadra di Vanoli esce dal Franchi, imbattuta: 0-0 contro il Sassuolo e altro punto guadagnato. Ora si ritrova a +9 sulla Cremonese. Il match - al netto del risultato - è risultato divertente: occasioni da entrambe le parti, con i Viola più vicini al gol del vantaggio. Molte le occasioni sciupate, su tutte quelle di Gudmunsson e Fabbian. Con la sconfitta della squadra di Giampaolo contro il Napoli, questo pareggio vale oro per la Fiorentina: oramai l'obiettivo salvezza è quasi raggiunto. Altra ottima prova del Sassuolo che si conferma una delle migliori di questo campionato.