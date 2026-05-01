Serie A, Pisa-Lecce 1-2: Cheddira decisivo. Scatto salvezza per Di Francesco

Anticipo del venerdì di Serie A che sorride al Lecce e spedisce aritmeticamente in B sia Pisa che Hellas Verona. Alla Cetilar Arena succede tutto nel secondo tempo: Banda apre, i salentini si fanno riprendere subito dopo con Leris al 56', ma al 65esimo è di Cheddira il gol che decide la partita. Scatto salvezza per la squadra di Di Francesco che stacca la Cremonese e ora è a +4 sulla zona retrocessione a tre giornate dalla fine.