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Serie A, Pisa-Lecce 1-2: Cheddira decisivo. Scatto salvezza per Di Francesco

Serie A, Pisa-Lecce 1-2: Cheddira decisivo. Scatto salvezza per Di Francesco - immagine 1
I salentini allungano sulla Cremonese terzultima a quota 28 punti
Redazione

Anticipo del venerdì di Serie A che sorride al Lecce e spedisce aritmeticamente in B sia Pisa che Hellas Verona. Alla Cetilar Arena succede tutto nel secondo tempo: Banda apre, i salentini si fanno riprendere subito dopo con Leris al 56', ma al 65esimo è di Cheddira il gol che decide la partita. Scatto salvezza per la squadra di Di Francesco che stacca la Cremonese e ora è a +4 sulla zona retrocessione a tre giornate dalla fine.

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