Serie A, Parma-Bologna 1-3: Castro e Miranda portano Italiano al quinto posto

Al Tardini il derby tra Parma e Bologna termina 3-1 per gli uomini di Italiano, che volano così al quinto posto in classifica. Dopo appena 14 secondi Bernabé sigla il vantaggio dei padroni di casa, ma al 17esimo Castro pareggia per i felsinei. I crociati restano in inferiorità numerica al 35esimo dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Ordonez. Nella ripresa i rossoblù approfittano dell'uomo in più e dilagano ancora con Castro prima e Miranda in pieno recupero. Il Bologna fa registrare il ritorno alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e raggiunge Juventus (scavalcandola) e Milan (impegnato stasera a San Siro contro la Roma) a 18 punti. Il Parma di Cuesta, dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale contro i giallorossi nella Capitale, cade anche in casa e resta sedicesima con 7 punti.