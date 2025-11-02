Forzaroma.info
Serie A, notte fonda per Pioli e la Fiorentina: il Lecce vince 1-0. Torino-Pisa è 2-2

I viola cadono anche in casa con la squadra di Di Francesco per il gol di Berisha. Al Grande Torino pareggio intenso con la rimonta granata
Redazione

La Fiorentina continua la discesa nel baratro. Al 'Franchi' la squadra di Pioli incappa in un'altra sconfitta pesantissima, contro il Lecce di Eusebio Di Francesco: a decidere è una rete nel primo tempo di Berisha, per l'1-0 finale che inguaia seriamente l'allenatore viola. La classifica è impietosa: nessuna vittoria in campionato e penultimo posto in classifica con appena 4 punti. A questo punto saranno ore decisive per il suo futuro. I pugliesi invece salgono a quota 9. Nell'altro match delle 15 pareggio tra Torino e Pisa per 2-2: succede tutto nel primo tempo con i toscani avanti di due con la doppietta di Moreo e poi il pari di Simeone e Adams tra il 42' e il 48'.

