Serie A, notte fonda per Pioli e la Fiorentina: il Lecce vince 1-0. Torino-Pisa è 2-2

La Fiorentina continua la discesa nel baratro. Al 'Franchi' la squadra di Pioli incappa in un'altra sconfitta pesantissima, contro il Lecce di Eusebio Di Francesco: a decidere è una rete nel primo tempo di Berisha, per l'1-0 finale che inguaia seriamente l'allenatore viola. La classifica è impietosa: nessuna vittoria in campionato e penultimo posto in classifica con appena 4 punti. A questo punto saranno ore decisive per il suo futuro. I pugliesi invece salgono a quota 9. Nell'altro match delle 15 pareggio tra Torino e Pisa per 2-2: succede tutto nel primo tempo con i toscani avanti di due con la doppietta di Moreo e poi il pari di Simeone e Adams tra il 42' e il 48'.
