Fiorentina ko, la scenata di Luca Ranieri: auto-sgambetto in area e poi perde la testa

La Fiorentina crolla di nuovo, stavolta in casa, contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. E segna il punto più basso della sua storia recente, visto che dopo dieci giornate i viola sono penultimi in classifica con un punto e una partita in più rispetto al Genoa. Zero vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. E un clima decisamente negativo al 'Franchi', con i giocatori nervosissimi. Anche Luca Ranieri, capitano della Fiorentina, perde completamente le staffe in occasione del rigore revocato nei minuti finali di gara. Il numero 6 si sgambetta praticamente da solo in area di rigore del Lecce e l'arbitro Rapuano assegna il penalty per un presunto contatto con Pierotti. Dopo qualche minuto il direttore di gara viene richiamato al monitor dal Var e Ranieri non ci vede più. Dopo il continuo pressing su Rapuano già durante il check, il difensore viola protesta in maniera veemente, con toni molto alti nei confronti dell'arbitro e del IV Uomo con cui arriva praticamente faccia a faccia a brutto muso. Che però non prende provvedimenti. Neanche quando Ranieri prosegue con la sua scenata, andando addirittura a pochi centimetri da Rapuano in piena review al monitor, come non sarebbe consentito. Dopo la giusta revoca del rigore in favore della Fiorentina e almeno 4 minuti di proteste plateali, arriva il cartellino per il capitano viola, ma solamente giallo. Il match finisce 1-0 per il Lecce e con il club gigliato in silenzio stampa e in piena riflessione per l'eventuale esonero di Pioli.