Serie A, Verona-Inter 1-2: decide l’autogol di Frese al 94′. Chivu aggancia la Roma

L'Inter di Chivu passa con enorme fatica in casa dell'Hellas Verona nel lunch match di questa domenica. Al 'Bentegodi' finisce 2-1 e a decidere è un autogol rocambolesco di Frese al minuto 94. Il vantaggio iniziale è firmato per i nerazzurri da Zielinski, poi il pari di Giovane nel primo tempo, anche questo molto bello. Secondo tempo sotto la pioggia battente che non facilita il gioco, soprattutto della squadra di Chivu. Che rischia con il fallo di Bisseck, graziato con il giallo in campo aperto e salvato dalla direzione dell'azione che si stava allargando. Quando il pari sembra scritto, arriva la deviazione sfortunata di Frese che viene colpito dal pallone su un cross e beffa il proprio portiere regalando i 3 punti all'Inter. Che sale così a 21 punti, agganciando la Roma, in attesa di scendere in campo questa sera.