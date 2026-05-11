Serie A, Napoli-Bologna 2-3: decide Rowe nel finale. Conte rimane a +3 sulla Roma

Clamoroso al Maradona con il Napoli che cade contro il Bologna e non riesce a blindare il posto in Champions. La squadra di Conte rimane comunque al secondo posto a +3 su Roma e Milan e a +2 sulla Juventus, ma dovrà lottare ancora nelle ultime due partite. Partita aperta e con gli ospiti che nel primo tempo vanno addirittura sopra 0-2 con i gol di Bernardeschi e Orsolini prima dell'1-2 di Di Lorenzo nel recupero. Nella seconda frazione è il solito Alisson Santos a pareggiare i conti, ma nel finale ci pensa Jonathan Rowe in acrobazia al 91' a gelare il Maradona. Per la Champions è ancora tutto incredibilmente aperto.