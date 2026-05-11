Ranieri elogia De Rossi: “È un ragazzo di valore e ha delle ottime idee”

Claudio Ranieri, ormai ex senior advisor della Roma da più di due settimane, è tornato a parlare al Premio "Gianni Di Marzio". Intervenuto su più temi, alla domanda sul lavoro di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa ha risposto così: "Daniele sta facendo bene, si è integrato subito e sono contento perché è un ragazzo di valore con ottime idee. Daniele era già un allenatore in campo insieme a Pizarro. Non ho nulla da consigliargli, tanto il calcio è un mare: bisogna saper navigare in tutte le condizioni". Poi sul futuro della Nazionale e sul Mondiale: "Seguo sempre il calcio, dobbiamo risollevarci, perché non è possibile stare così lontano dai grandi eventi".