Argentina, ufficiale la lista dei pre convocati per il Mondiale: c’è Soulé. Out Dybala

L’Argentina ha ufficializzato, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, la lista dei pre-convocati per il Mondiale che si svolgerà quest’estate in Canada, Messico e Stati Uniti. Tra le assenze più importanti spicca quella di Paulo Dybala, che dunque non farà parte della spedizione guidata dal commissario tecnico Lionel Scaloni. Per la Joya, uno degli eroi di Qatar 2022, hanno pesato le troppe assenze e lo scarso bottino realizzativo di quest'anno (3 gol e 5 assist in 25 presenze stagionali). L’unico calciatore della Roma presente nell’elenco è Matias Soulé, che si giocherà fino all’ultimo le proprie chance di rientrare nella lista definitiva dei 26 convocati. Tra i pre-convocati figurano anche diversi giocatori di Serie A, tra cui Lautaro Martinez, Nico Paz, Massimo Perrone, Mateo Pellegrino e Santiago Castro.