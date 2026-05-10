Serie A, Milan-Atalanta 2-3: la Dea espugna San Siro, rossoneri raggiunti dalla Roma

Partita pazza anche a San Siro questa sera tra Milan e Atalanta con la Dea che espugna San Siro con un rocambolesco 3-2. Nel finale prova a riprenderla la squadra di Allegri ma è troppo tardi. Il gol del vantaggio arriva al 7' con Ederson che apre le marcature. Al 29' arriva anche il raddoppio firmato da Zappacosta su assist di Krstovic. Al 51' c'è la batosta con il tris firmato da Raspadori e parecchi tifosi della Curva che hanno lasciato gli spalti a metà partita. La partita, che sembrava ormai finita, si riaccende improvvisamente nel finale con Pavlovic che all'88' mette dentro il gol dell'1-3. In pieno recupero viene anche fischiato un rigore al Milan dopo un contatto tra De Roon e Nkunku: il francese è freddo dal dischetto e realizza il 2-3. All'ultimo respiro il colpo di testa di Gabbia finisce fuori di un nulla con la clamorosa rimonta che non riesce per pochi centimetri. I rossoneri restano così a 67 punti in classifica, a pari punti con la Roma, ma avanti per gli scontri diretti. La squadra di Allegri alla prossima se la vedrà con il Genoa di De Rossi, decimata dalle assenze di Leao, Saelemaekers ed Estupinan, tutti squalificati. Corsa Champions che diventa ancor più avvincente con Milan, Roma, Juventus e Como che si contendono due posti.