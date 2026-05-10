Serie A, Verona-Como 0-1: decide Douvikas. Dubbi sul pareggio annullato all’Hellas

Il Como torna momentaneamente sopra la Roma in classifica. La squadra di Fabregas sbanca il 'Bentegodi' ma con enorme fatica, battendo l'Hellas Verona già retrocesso per 1-0. A decidere un gol di Douvikas nella ripresa, che vale tre punti pesantissimi per i lombardi, balzati a quota 65 punti, +1 sui giallorossi in campo alle 18 a Parma e -2 dal Milan che nel frattempo è scalato in quarta posizione dopo la vittoria della Juve. Il Como centra così anche una storica qualificazione europea, visto che è aritmeticamente almeno sesta visti i 10 punti di vantaggio sull'Atalanta settima che deve giocare ancora tre partite. La competizione dipenderà dalla classifica e dalla finale di Coppa Italia. Il Verona recrimina però per un gol annullato nel finale a Bowie per un fuorigioco dubbio di Valentini che incide sull'azione.