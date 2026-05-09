Rosso Romagnoli, il commento di Sarri: “Un’espulsione…da Var”

Una serata da dimenticare per la Lazio, travolta 3-0 dall’Inter e resa ancora più amara dall’espulsione di Alessio Romagnoli nel secondo tempo. Il difensore biancoceleste è finito sotto la lente per un intervento su Bonny: inizialmente l’arbitro Rosario Abisso aveva optato per il giallo, poi il richiamo del VAR ha ribaltato la decisione, portando al rosso diretto. Un episodio che ha lasciato strascichi anche nelle parole di Maurizio Sarri, poco convinto della scelta arbitrale: “È un’espulsione da VAR, non da dinamica. Il fermo immagine mostra il piede sul polpaccio, ma in dinamica è un fallo da ammonizione. Ora siamo nell’era del VAR e bisogna accettarlo.”